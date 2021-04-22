Глава РАН: сотрудничество в космосе способствует разрядке отношений между странами

Свое мнение Александр Сергеев подкрепил ссылкой на историческую стыковку космических кораблей "Союз" и "Аполлон"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Международное сотрудничество в освоении космоса и совместные исследования улучшают отношения между странами. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе общего собрания РАН.

"Когда мы говорим о Международной космической станции (МКС), о совместных экспериментах, о том, что мы работаем вместе с американцами, европейцами и другими странам - это как раз залог того, что мы нашими усилиями в космосе будем способствовать тому, чтобы на Земле у нас сохранялась спокойная, мирная обстановка. И в этом, как мы считаем, важную роль играет современный космос", - сказал Сергеев.

Он напомнил, что в 1970-е годы, когда международная обстановка была очень напряженной, стыковка космических кораблей "Союз" и "Аполлон", а также совместные эксперименты способствовали разрядке международной напряженности. "Освоение космоса, с одной стороны, конечно, это национальные программы, но очень важную роль играет и международное сотрудничество", - добавил глава РАН.

Общее собрание членов РАН проходит 20 и 21 апреля 2021 года в гибридном онлайн и офлайн-режимах. Главная тема собрания - 60-летие полета в космос Юрия Гагарина.