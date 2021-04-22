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ТАСС

Рогозин предложил ученым двух институтов РАН переехать в Национальный космический центр

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Речь идет об Институте медико-биологических проблем и Институте космических исследований РАН

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил ученым Института медико-биологических проблем (ИМБП) и Института космических исследований (ИКИ) РАН переехать в Национальный космический центр (НКЦ). Об этом он заявил в среду во время общего собрания членов РАН.

"Сейчас идет активными темпами строительство Национального космического центра. Это, по сути дела, инженерное "гнездо" Роскосмоса, где на 250 тыс. квадратных метров мы уже в 2023 году будем размещать не менее 20 тысяч наших инженеров ведущих КБ (конструкторских бюро), расположенных в Москве <...> Я бы на самом деле еще раз повторил приглашение и Институту медико-биологических проблем, и Институту космических исследований переехать с нами в "одно гнездо", на новые площади, в новые условия, где вы сможете постоянно общаться с конструкторами и инженерами", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что Роскосмос уже озвучивал это приглашение, но до сих пор не получил ответа. "Я бы очень хотел, чтобы вы еще раз подумали на эту тему. Это будет полезно, потому что нет ничего более полезного, чем человеческое общение. Не семинары, коллоквиумы и конференции, а простое общение в коридорах, в курилках, где возникают личные отношения, личная дружба и профессиональная этика поддержки друг друга", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Реорганизация территории ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в НКЦ ведется на западе Москвы в районе Филевский Парк. Ранее Рогозин сообщил, что в НКЦ в частности разместятся сотрудники конструкторского бюро "Салют" центра им. М. В. Хруничева. Рядом с ним расположено заводское предприятие, на котором будут апробированы решения бюро. Кроме того, в здании будет находиться базовый центр вузов-доноров: Московского авиационного института, МФТИ им. Н. Э. Баумана, Физтеха, МГУ и многих других. Завершить строительство НКЦ планируется в 2023 году.

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