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ТАСС

Рогозин не исключил, что на российскую орбитальную станцию смогут прилетать туристы

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © NASA / Jessica Meir

По словам главы Роскосмоса, орбита станции позволит каждые 1,5 часа видеть Арктику, а в целом обозревать практически всю планету

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Экипажи и космические туристы смогут прилетать на российскую орбитальную станцию, которая разрабатывается в РФ. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Не исключаем того, что будут прилетать экипажи, гости какие-то", - отметил Рогозин.

При этом сама станция, подчеркнул глава Роскосмоса, должна быть национальной. "Она должна быть связана с дизайном, архитектурой, замыслом наших инженеров, не должно быть каких-то рамок, ограничений, которые всегда возникают при международном сотрудничестве. Мы не хотим, чтобы кто-то нас сдерживал, мы хотим полную свободу рук для развития нашего пилотируемого космоса", - добавил он.

По словам главы госкорпорации, орбита российской станции позволит каждые 1,5 часа видеть Арктику, а в целом обозревать практически всю планету.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. Рогозин также опубликовал видео с создаваемым первым модулем - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

18 апреля в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что РФ может выйти из проекта МКС в 2025 году.

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Россия
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Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
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