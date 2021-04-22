Глава РАН: развитие космической науки в России и освоение космоса требуют больших усилий

Как предполагается, космический корабль «Орел» будет участвовать в доставке космонавтов на орбиту – и далее на Луну.

В последнее десятилетие освоение космоса со стороны России находится на неудовлетворительном уровне, отметил Александр Сергеев

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Космические исследования и освоение космического пространства в последние десятилетия находятся на неудовлетворительном уровне, что требует активной работы в этом направлении. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе общего собрания РАН.

"Мы в последние десятилетия в целом не очень удовлетворены тем, каким образом идут у нас дела в развитии и освоении космоса. Конечно, это связано, прежде всего, с тем, что есть и экономические сложности и то, что страна работает [по сравнению с временами СССР] в совсем других социально-экономических условиях. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы наша федеральная космическая программа развивалась", - сказал Сергеев.

Он напомнил, что федеральная космическая программа была принята в 2016 году и будет действовать до 2025 года. В рамках этой программы предусмотрено значительное количество проектов, связанных с научным изучением космоса. Сергеев добавил, что РАН и Роскосмос сейчас активно работают, чтобы сохранить финансирование этой программы и иметь возможность реализовать новые серьезные проекты.

"Новые задачи, которые мы ставим в научном космосе, требуют новых решений со стороны космической промышленности. Те эксперименты, которые мы проводим, хотим проводить и доказываем, что они нужны, обязательно требуют развития техники, новых средств выведения, доставки. Все это очень дорого. Поэтому приходится находить такие решения, чтобы мы со стороны космической науки инициировали очень важные проекты, а космическая отрасль находила возможность своими средствами их реализовывать", - сказал глава РАН.

Он добавил, что это касается и околоземного космоса, и исследований планет, и дальних миссий. По словам Сергеева, сейчас также планируются новые проекты в рамках федеральной космической программы. В частности, это программа, связанная с выведением новой орбитальной станции после 2025 года, программа освоения Луны, программа, которая позволит существенным образом увеличить количество информации, получаемой за счет дистанционного зондирования Земли.

"Программа полета к далеким планетам, которая тоже требует новых средств передвижения. По всем направлениям наша федеральная космическая программа будет работать. И мы надеемся, что научный космос будет развиваться в том числе благодаря созданию новых средств выведения и средств доставки", - отметил Сергеев.

Общее собрание членов Российской академии наук (РАН) проходит 20-21 апреля в смешанном онлайн- и офлайн-формате.