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Известия.ru

Зеленский подписал закон о призыве резерва без объявления мобилизации

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий призвать резервистов на службу за сутки без объявления мобилизации. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба украинского президента.

Документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований резервистами — лицами, имеющими боевой опыт, — в «особый период» без объявления мобилизации.

«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в указе о призыве будут определяться категории резервистов, подлежащие призыву, а также задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва. Помимо этого на людей, призванных из числа резервистов, будут распространяться такие же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных лиц.

«Подписанный президентом закон Украины реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах», — отметили в пресс-службе.

30 марта Верховная рада Украины приняла закон, который позволит за сутки мобилизовать резервистов. Теперь в случае обострения на фронте или нарушения границ Украины государство сможет призвать на службу резервистов без объявления мобилизации. Таким образом, создан новый вид военной службы — военная служба по призыву среди резервистов в особый период, на что в Госдуме заявили, что подобные действия свидетельствуют о готовности Киева к опасным провокациям в зоне конфликта в Донбассе.

В этот же день также сообщалось, что депутаты Рады на внеочередном заседании поддержали заявление, в котором Россия признана виновницей эскалации ситуации в Донбассе, в связи с чем Украина обращается к международным организациям с призывом принять возможные меры для «расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины».

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, ведется в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта происходят перестрелки.

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