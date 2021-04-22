Сергей Шойгу: на Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники

ЦАМТО, 21 апреля. Северный флот сегодня способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике.

Об этом заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России, которое прошло 20 апреля в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу года их численность возрастет до 99,2%.

Продолжается переоснащение на новые виды оружия. В текущем году должно быть поставлено 245 ед. современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3%.

На Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники, среди них – 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов".

"Помимо этого, в текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны", – добавил министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли – атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" – успешно совершили первые дальние походы и выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана.

"Подчеркну, что подготовка сил и войск Северного флота ведется в суровых условиях Заполярья и Арктики. Высокий профессионализм личного состава флота продемонстрировал в ходе комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, – сказал глава военного ведомства. – В экспедиции было задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для ее обеспечения осуществлено 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации".

Кроме того, в сложном по навигации проливе Кембридж впервые в истории Военно-морского флота осуществлено всплытие во льдах трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м.

В ходе экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и успешно решили другие задачи.

"Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов", – сказал министр обороны.

Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана.

В прошлом году на аэродроме Нагурская, расположенном на острове Земля Александры, завершено строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 тыс. м, что позволяет принимать все типы летательных аппаратов.

Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. В интересах 3-й дивизии ПВО возводится военный городок в поселке Тикси Республики Саха (Якутия), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.