На верфи Navantia заложен киль пятого корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 21 апреля. Испанская компания Navantia 15 апреля на своей странице в Twitter сообщила о состоявшейся на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис) церемонии закладки киля пятого и последнего корвета проекта Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии.

Как сообщает Defensa.com, после поставки заказчику корабль получит наименование "Унайза" в честь города в Саудовской Аравии.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia подписала с правительством Саудовской Аравии контракт на постройку в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Строительство корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

Большая часть работ по строительству кораблей выполняется в Испании. Резка стали для постройки первого из пяти корветов, "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года. Передача этого корабля заказчику запланирована на октябрь 2021 года. На текущий момент на воду спущены три корвета серии ("Эль-Джубайль", "Эль-Диръия" и "Хаиль"). В стадии постройки находится четвертый корабль, "Джизан" (Jazan), спуск на воду которого запланирован на июль следующего года.

Церемония резки первой стали для постройки "Унайза" (Unayzah) состоялась на предприятии в Сан-Фернандо 15 июля 2020 года. Предполагается, что поставка корвета заказчику будет выполнена в 2024 году.

В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м. Он оснащен двигателями MTU Friedrichshafen GmbH, расчетная максимальная скорость – 27 узлов, автономность – 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля войдут 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы получат разработанные Navantia интегрированную систему связи HERMESYS, систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированную систему внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.