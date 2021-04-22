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ЦАМТО

Истребитель Су-57 доработают для управления роем БЛА

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 21 апреля. Истребитель Су-57 доработают под управление группой (роем) малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести во внутреннем отсеке и на внешней подвеске, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, уже началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения.

"Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования", – добавил он.

Как пояснил источник "РИА Новости", "один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы". "Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой", – уточнил он.

Предполагается, что истребитель пятого поколения будет сбрасывать группу беспилотников, например, перед входом в зону действия системы ПВО противника. БЛА будут создавать помехи для радаров системы, перегружать ее информационные каналы как ложные цели, а также непосредственно атаковать зенитные ракетные комплексы как высокоточные авиационные средства поражения.

Собеседник агентства не назвал тип беспилотников, который планируется применять на Су-57.

Как сообщил в начале марта "РИА Новости" источник в ОПК, для Воздушно-космических сил создается многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", реактивные аппараты которого будут запускаться роем с самолета-носителя, например, для уничтожения ПВО противника или ведения радиоэлектронной борьбы. Собеседник агентства отмечал, что основу комплекса будут составлять малые беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатой ракеты. Один аппарат системы будет иметь длину 1,5 м и крыло размахом до 1,2 м. Скорость аппарата заявлена на уровне 600-700 км/ч, масса боевой части или полезной нагрузки составит около 5-7 кг.

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