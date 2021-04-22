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ЦАМТО

Сергей Шойгу: в 2020 году войска ЮВО получили более 3,2 тыс. ед. современного вооружения и военной техники

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Военнослужащие ЮВО. Архивное фото
Военнослужащие ЮВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

ЦАМТО, 21 апреля. Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной. Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.

Об этом заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России, которое прошло 20 апреля в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, "сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря".

"Нестабильное положение наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", – заявил министр обороны России.

Глава военного ведомства добавил, что в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии.

Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. ед. современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%.

При подготовке органов военного управления применяются новые системы управления. Выросло качество практических мероприятий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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