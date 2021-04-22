«Мандат» сдает полномочия

Военнослужащие, недавно заключившие контракт и проходящие службу в подразделениях радиоэлектронной борьбы армейского корпуса Балтийского флота, осваивают комплекс «Борисоглебск-2».

«Борисоглебск-2» предназначен для ведения радиоразведки и радиоподавления источников радиоизлучения. По сравнению со своим предшественником – «Мандат» – новый комплекс имеет улучшенные технические характеристики.

У него расширенный частотный диапазон, увеличенная скорость сканирования частотного диапазона, сокращенное время реакции по неизвестным частотам, более высокая точность определения координат источника радиоизлучения, повышенная пропускная способность средств подавления.

Оборудование комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» размещено на высокомобильной базе гусеничного многоцелевого легкобронированного бронетранспортера МТ-Лбу, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

В рамках занятий по специальной подготовке с контрактниками отрабатываются вопросы радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и авиации условного противника, а также подавления сетей и линий связи.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)