Японцы не хотят класть голову за американский Тайвань

В ходе недавних переговоров с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой президент США Джо Байден не смог добиться от него поддержки по вопросу Тайваня, включая оказание военной помощи.

Как сообщила газета Sankei со ссылкой на свои дипломатические источники, глава японского кабмина отверг предложение американской администрации.

Отмечается, что в совместное заявление по итогам состоявшихся 16 апреля переговоров Суги и Байдена было включено более нейтральное положение, касающееся позиции США и Японии о важном значение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Стороны выступили за решение существующих там проблем путем мирного диалога.

Газета обращает внимание на то, что само упоминание о Тайване в совместном американо-японском документе стало сенсацией, ранее это делалось в 1969 году.

Правительство Японии ни разу на официальном уровне не упоминало о Тайване с 1972 года, когда Токио установил дипломатические отношения с Пекином и признал КНР единственным законным представителем Тайваня.