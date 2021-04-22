РАН и Роскосмос обсуждают программу для новой российской орбитальной станции

Как сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев, на новой станции можно будет проводить обширные научные исследования

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Роскосмос обсуждают научную программу для новой российской космической орбитальной станции, заявил президент РАН Александр Сергеев журналистам в среду.

"Да, мы уже приступили к обсуждению элементов научной программы для новой российской орбитальной станции. Дело в том, что на новой станции можно будет проводить обширные научные исследования. В частности, по изучению дальнего космоса и по проектам дистанционного зондирования Земли", - сказал он.

Накануне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС) и добавил, что сейчас обсуждается создание новой национальной орбитальной служебной станции. Рогозин ранее также сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе МКС. В свою очередь сам Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что Россия может выйти из проекта МКС в 2025 году.