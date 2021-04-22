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Российская газета

Американский адмирал сравнил модернизацию ядерного комплекса РФ и США

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Источник изображения: Александр Кряжев \ РИА Новости

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что модернизация ядерного комплекса России завершена на 80 процентов, а в Америке данный процесс толком не начинался. Об этом он сказал на заседании комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

В своем выступлении адмирал назвал Россию "ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала", пишет ТАСС. Новые вооружения России, по его мнению, меняют характер ее ядерного комплекса, они специально разработаны для преодоления современной системы противоракетной обороны.

В числе новейших комплексов глава Стратегического командования ВС США назвал "Буревестник", "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком, гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", беспилотный подводный аппарат "Посейдон".

Чарльз Ричард высказался за скорейшее начало масштабной модернизации ядерного арсенала США. Он заявил: можно достичь точки, при которой никакой объем денежных средств не позволит адекватным образом купировать возникающую оперативную угрозу.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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