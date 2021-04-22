Китай показал новый беспилотный стелс-бомбардировщик

В Китае впервые публично продемонстрировали изображение нового ударного дрона тяжелого класса Feilong-2. Машина изготовлена по схеме "летающее крыло", снабжена реактивными двигателями и обладает малой радиолокационной заметностью, пишет dambiev.

Фотографии прототипа опубликованы в китайской соцсети Weibo. Значительная часть снимков заретуширована, чтобы скрыть оборудование дрона. Видимые фрагменты позволяют говорить о сходстве беспилотника с макетом, продемонстрированным на выставке достижений гражданской и военной техники в Пекине в 2019 году.

По данным из открытых источников, FL-2 получит два турбовентиляторных двигателя, взлетную массу порядка 22 тонн и способность нести почти 6 тонн боевой нагрузки. Передвигаясь с крейсерской скоростью 750 км/ч, Feilong-2 сможет находиться в воздухе до 10 часов, а дальность полета составит 7000 километров.

Аэродинамическая схема и другие параметры роднят FL-2 с российским тяжелым дроном С-70 "Охотник", при этом максимальная скорость и практический потолок у последнего выше: 1000 км/ч и 18 км, соответственно.

Антон Валагин