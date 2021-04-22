Экипажи ракетного корабля и катера Каспийской флотилии уничтожили десантные катера и авиацию "противника"

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипажи ракетного корабля (РК) "Татарстан" и ракетного катера (РКА) "Ступинец" Каспийской флотилии (КФл) в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения отрабатывают учебно-боевые задачи по предназначению в составе корабельной тактической группы, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"На первом этапе зачётного тактического учения экипажи успешно провели артиллерийские и противовоздушные стрельбы в морских полигонах Каспийского моря. Корабельные расчёты уничтожили десантные катера и авиацию условного противника из штатных зенитно-артиллерийских комплексов и установок ЗРАК "Палаш" ("Пальма"), 76-мм АУ АК-176М, 100-мм АУ А-190 "Универсал", 30-мм ЗАК "Дуэт" (АК 630-М2)", - сказал он.

По его данным, также корабельная тактическая группа флотилии выполнила задачи по маневрированию кораблей и сближению с морской целью на установленную дистанцию, уничтожение морской цели, противоминной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде.

"На заключительном этапе учения моряки-каспийцы отработают тактику ведения учебного морского боя, элементы совместного плавания, боевого маневрирования и выхода из боя в составе тактической группы. Кроме того, экипажи КФл проведут поиск и уничтожение кораблей условного противника ракетным ударом, используя данные собственных средств наблюдения и обнаружения", - сказал начальник пресс-службы.