Войти
Интерфакс-АВН

Экипажи ракетного корабля и катера Каспийской флотилии уничтожили десантные катера и авиацию "противника"

296
0
0
Сторожевой корабль "Татарстан"
Сторожевой корабль "Татарстан" (пр. 11661).
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны России

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипажи ракетного корабля (РК) "Татарстан" и ракетного катера (РКА) "Ступинец" Каспийской флотилии (КФл) в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения отрабатывают учебно-боевые задачи по предназначению в составе корабельной тактической группы, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"На первом этапе зачётного тактического учения экипажи успешно провели артиллерийские и противовоздушные стрельбы в морских полигонах Каспийского моря. Корабельные расчёты уничтожили десантные катера и авиацию условного противника из штатных зенитно-артиллерийских комплексов и установок ЗРАК "Палаш" ("Пальма"), 76-мм АУ АК-176М, 100-мм АУ А-190 "Универсал", 30-мм ЗАК "Дуэт" (АК 630-М2)", - сказал он.

По его данным, также корабельная тактическая группа флотилии выполнила задачи по маневрированию кораблей и сближению с морской целью на установленную дистанцию, уничтожение морской цели, противоминной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде.

"На заключительном этапе учения моряки-каспийцы отработают тактику ведения учебного морского боя, элементы совместного плавания, боевого маневрирования и выхода из боя в составе тактической группы. Кроме того, экипажи КФл проведут поиск и уничтожение кораблей условного противника ракетным ударом, используя данные собственных средств наблюдения и обнаружения", - сказал начальник пресс-службы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-176
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
21.07.2020
Оружие сокрушительной мощи. О российской артиллерии будущего и современных роботах
10.05.2019
Noonpost (Египет): Иран и Россия демонстрируют силу в Каспийском море
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
27.07.2016
Нержавеющая цель
20.02.2016
Боевые системы корветов ОВР.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 15:50
  • 23
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 22.04 15:40
  • 158
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.04 15:06
  • 126
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 22.04 13:52
  • 2
Взрыв произошел в Израиле во время испытаний на заводе ракетных технологий
  • 22.04 13:19
  • 5
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 22.04 12:13
  • 1
Источник сообщил об обсуждении в NASA отстыковки российского сегмента МКС
  • 22.04 11:35
  • 52
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 22.04 10:40
  • 2
Владимир Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно
  • 22.04 10:37
  • 1
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2
  • 22.04 10:12
  • 1
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
  • 22.04 09:40
  • 1
Военные самолеты России получат крышу над головой
  • 22.04 09:38
  • 1
Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине
  • 22.04 09:28
  • 5
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 22.04 09:07
  • 4
ZALA представила первый российский квадрокоптер, неуязвимый для средств РЭБ
  • 22.04 08:43
  • 6
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"