Истребители ВВС США проведут в Эстонии учебно-тренировочные полеты

Таллин. 21 апреля. ИНТЕРФАКС/ BNS - Американские истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle прибудут в среду на один день в Эстонию для проведения учебно-тренировочных полетов.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии, учения в воздушном пространстве страны нацелены на отработку взаимодействия пилотов с авианаводчиками, нанесению авиаударов по переднему краю и перехвату воздушных целей.

Зона проведения учений охватывает окрестности авиабазы Эмари, островов Сааремаа и Хийумаа. Полеты истребителей будут проходить на высоте не ниже 1500 метров.

48-е истребительное авиакрыло ВВС США расквартировано на авиабазе Лакенхит в Великобритании. На время проведения учений Agile Liberty истребители перебазированы на 32-ю авиабазу военно-воздушных сил Польши, город Ласк.