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Интерфакс-АВН

Более 2 тыс. российских военнослужащих провели контрольные стрельбы на берегу Черного моря

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БТР-82АМ
Бронетранспортер БТР-82АМ.
Источник изображения: © Sputnik / Илона Хварцкия

Ростов-на-Дону. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили контрольные стрельбы из различного вида вооружения на берегу Черного моря, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Личный состав выполнил комплекс упражнений из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, орудий БТР-82АМ и другого штатного вооружения. Также военнослужащие сдали нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке", - говорится в сообщении.

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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
БТР-82
БТР-82А
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
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