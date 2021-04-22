Более 2 тыс. российских военнослужащих провели контрольные стрельбы на берегу Черного моря

Ростов-на-Дону. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили контрольные стрельбы из различного вида вооружения на берегу Черного моря, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Личный состав выполнил комплекс упражнений из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, орудий БТР-82АМ и другого штатного вооружения. Также военнослужащие сдали нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке", - говорится в сообщении.