Российские военные выполнили стрельбы на берегу Черного моря

Российские военнослужащие базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали контрольные стрельбы на берегу Черного моря во время плановой проверки за зимний период обучения.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, бойцы стреляли из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатометов, 120-миллиметровых пулеметов, орудий БТР-82АМ и другого штатного вооружения.

Отмечается, что военные сдали нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

Учения прошли на полигонах Гудаута и Нагвалоу, в них приняли участие более 2 тыс. военнослужащих разнородных подразделений соединения. Также было задействовано свыше 500 единиц современной военной техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Акация», говорится в сообщении.

6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.