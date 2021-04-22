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Известия.ru

Северный флот отработал спасение аварийного судна в Арктике

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Военные в Баренцевом море отработали условное спасение аварийного судна в Арктике в ходе командно-штабного учения. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает РЕН ТВ.


Согласно плану отработки, на борту океанского судна, носителя глубоководных спасательных аппаратов «Георгий Титов» произошел пожар, и военные должны были отработать процесс тушения возгорания, эвакуировать потенциальных пассажиров, откачать воду, подать электропитание и взять судно на буксир.

Сперва на место отработки учений прибыл противолодочный самолет Ил-38, задача которого состояла в обнаружении объекта и предоставлении аварийно-спасательного имущества, после чего последовал вертолет Ми-8, который в свою очередь сбросил малый морской десантируемый спасательный комплект ММДСК-1 и парашютный десант спасателей.

Морской спасательный буксир «Микула» и спасательное буксирное судно «Алтай» охладили корпус объекта и устранили пожар на верхней палубе. В ликвидации возгорания был также задействован пожарный катер ПЖК-2055.

Устранением условной пробоины подводной части корпуса аварийного судна занялась группа водолазов с катера «Иван Швец», после чего буксиры «Микула» и МБ-100 отработали буксировку корабля.

По завершению учений на борт спасательного корабля «Алтай» внутри эвакуационного контейнера был перенаправлен условный пострадавший.

6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.

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