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Вестник Мордовии

Чем российские самоходки 2С7М "Малка" лучше украинских 2С7 "Пион"

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В настоящее время украинская армия имеет на вооружении, по разным данным, от 13 до 36 бывших советских 203-мм самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

2С7 "Пион

Эти орудия прошли восстановительный ремонт и сейчас могут быть применены в ходе возможных боевых действий на Донбассе. Эти украинские САУ по своим тактико-техническим характеристикам уступают российским модернизированным 2С7М "Малка", прежде всего, в плане командной управляемости.

По данным Госкорпорации Ростех, у обновленных машин появились новые средства связи, заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

2С7М "Малка"

В результате улучшились подвижность и маневренность. Известно, что еще раньше вместо 780-сильного двигателя на них стали устанавливать В-84Б мощностью 840 л.с.

Также повысилась скорострельность и в два-три раза время перевода в походное положение, что позволяет быстрее покидать засвеченные противником позиции. Также на одного человека уменьшен экипаж.

Кроме того, благодаря широкому внедрению в российскую артиллерию беспилотных средств разведки существенно выше стала точность стрельбы.

Лев Романов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
F-16
Компании
Ростех
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