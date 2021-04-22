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Известия.ru

В Сибири и Тамбовской области продолжились военные проверки

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Вооруженных силах России продолжаются военные проверки, в частности, в таких регионах, как Сибирь, Тамбовская, Новосибирская, Мурманская и Оренбургская области. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.


Так, в Сибири в ходе военных учений военнослужащие обнаружили и уничтожили командный пункт условного противника, а также совершили многокилометровый марш в определенный район, скрытно окружили лагерь и провели успешную атаку застигнутого врасплох неприятеля. Также военными были отработаны такие навыки, как эвакуация раненых и разведывательно-поисковые стратегии действий в городских условиях.

В то же время в Тамбовской области завершились тактико-специальные учения подразделений спецназа бригады Западного военного округа с налетом бронегруппы на колонну условного противника в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. В рамках завершающего этапа специальных обучений военнослужащие совершили около 500 прыжков с парашютом в групповом составе на управляемых системах «Арбалет-2», после чего ими был совершен налет на колонну противника. Десантирование совершалось с наличием оружия и полной боевой экипировки с высоты от 1500 до 2000 м.

Накануне, 21 апреля, стало известно о том, что до 2027 года Министерство обороны намерено приобрести более двух десятков новейших учебно-боевых самолетов Як-130.

Согласно планам, обновленные модели самолетов пойдут на вооружение Военно-морского флота России, а также для подготовки летчиков палубной авиации. Як-30 также способны применять оружие, в том числе современные высокоточные бомбы и ракеты.

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Россия
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Арбалет-2
Як-130
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Проекты
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