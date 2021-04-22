Ищи дрона в поле: для беспилотников противника создадут «зоны смерти»

Оборонное ведомство начинает отрабатывать концепцию непроницаемой защиты от нападения с неба

Российские военные научатся создавать районы максимальной защиты. В нынешнем году войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проведут в округах несколько уникальных учений. Задача подразделений РЭБ — получить навыки организации специальных зон, полностью недоступных для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. А уже в следующем году аналогичные маневры повторят в масштабе страны. Новый подход радикально увеличивает безопасность России, считают эксперты. Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными.

Стратегические помехи

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время концепция «районов защиты» уже принята. Сейчас идет ее отработка в рамках учений частей и подразделений РЭБ. В нынешнем году маневры пройдут в округах. А уже в следующем году, по словам собеседников издания, география будет расширена до масштабов страны. В ходе манёвров «противнику» будут ставить различные помехи, а также сбивать его изделия с помощью систем ПВО.

— Комплексы РЭБ бьют сразу по нескольким системам крылатых ракет, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Помехи спутниковой навигации заставляют их «потеряться» в пространстве и резко снижают точность. Если подавить сигнал радиовысотомера, то боеприпас также не сможет выполнить свою боевую задачу как положено.

Комплекс РЭБ «Поле-21М» на местности Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Дроны ещё более уязвимы для глушения спутниковых навигационных систем, чем ракеты. Кроме того, можно «задавить» помехами их каналы управления с наземными станциями. Тогда они не смогут передавать развединформацию и наводить высокоточное оружие. Разрабатываются и прямые способы воздействия на новых физических принципах, которые будут буквально выжигать бортовую электронику боеприпасов и беспилотников одним импульсом, сообщил эксперт.

Начальник войск РЭБ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявил, что на Юго-Западном стратегическом направлении в этом году проведены специальные учения. В них на 15 полигонах приняли участие более 20 подразделений РЭБ. Отрабатывалась их одновременная работа в интересах Западного и Южного военных округов, а также Черноморского флота.

По сообщениям пресс-службы Минобороны, в середине апреля в 49-й общевойсковой армии ЮВО впервые отработали использование станций РЭБ «Поле-21» в системе разведывательно-ударных контуров. Мобильные смешанные подразделения радиоэлектронной борьбы сопровождали батальонные тактические группы войск. Над ними создавалась сплошная зона помех спутниковых систем радионавигации радиусом до 50 км, защищающая от дронов условного противника.

Машина РЭБ с модулями комплекса «Поле-21М» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

— Проблема борьбы со средствами воздушного нападения обострилась из-за совершенствования беспилотников, которые теперь могут работать группами и совместно с другими образцами высокоточного вооружения, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Для их подавления нужен такой комплекс, который включает в себя и системы ПВО, и средства РЭБ. Вот он сейчас и создается.

Сегодня комплекс уже внедряется во все межвидовые группировки сил в военных округах и на Северном флоте. Это перспективное направление позволяет усилить наши средства борьбы с воздушными угрозами в конфликтах разного масштаба, заключил эксперт.

Арсенал «бесшумной войны»

По данным Минобороны, с 2012 по 2020 год на снабжение приняли более двух десятков новых образцов техники РЭБ. Сейчас ведётся активная работа по внедрению в них технологий искусственного интеллекта. Особенно они востребованы в системах поддержки принятия решений средств автоматизации органов управления. Это позволяет организовать совместную работу комплексов разного назначения. Есть среди них и новинки, радиус действия которых составляет несколько сотен километров.

Для противодействия и дронам, и управляемому оружию предназначены перспективные комплексы «Поле-21». Они подавляют все основные зарубежные системы спутниковой навигации, включая американскую GPS NAVSTAR и китайскую Beidou в радиусе десятков километров. При использовании нескольких станций помех эта зона может быть расширена. Её конфигурацией можно гибко управлять, убирая помехи в одном районе и устанавливая в другом. Попавшие в неё беспилотники не способны ориентироваться и выполнять свои боевые задачи.

Пульт управления комплексом РЭБ «Поле-21» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Для подавления оперативно-стратегической связи в штабах противника, между боевыми кораблями и самолётами предназначены комплексы «Мурманск-БН». Их дальность действия достигает 5 тыс. км.

Приняты на вооружение также специализированные комплексы для постановки помех бортовым радиолокационным станциям боевых и разведывательных самолётов, сетям военной связи оперативного и тактического звена. Имеется специализированная техника и для защиты войск от снарядов с радиовзрывателями.

Сирийское противостояние

С первых дней российской операции в Сирии туда направили самые современные средства РЭБ. По словам представителей Минобороны над Тартусом и Хмеймимом создан купол радиоэлектронной борьбы, защищающий от атак беспилотников боевиков

Первым громким успехом РЭБ в Сирии стало отражение атаки 13 небольших беспилотников-бомбардировщиков на российские базы 7 января 2018 года. Тогда удалось принудительно посадить шесть атакующих аппаратов. Остальных уничтожили зенитными комплексами.

Комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Впоследствии ударные и разведывательные беспилотники экстремистов ещё неоднократно принуждали к посадке. Ни одному из них не удалось прорваться к российским базам. В то же время дронам боевиков иногда удавалось провести результативные удары по сирийским войскам и объектам, не прикрытым современными средствами РЭБ.

Продемонстрированы были в Хмеймиме и комплексы «Красуха-4», предназначенные для постановки помех радарам самолётов-разведчиков и беспилотников иностранных государств. Их дальность действия достигает 300 км.

Антон Лавров