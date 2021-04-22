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ТАСС

Рогозин заявил, что модуль "Наука" будет неотъемлемой частью МКС

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

Модуль запустят к станции летом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который летом будет запущен к МКС, станет неотъемлемой частью станции, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Наука" будет неотъемлемой частью РС (российского сегмента) МКС", - написал Рогозин в Twitter в ответ на вопрос, как долго модуль будет находиться в составе МКС до переноса на новую орбитальную станцию.

Он отметил, что наклонение и высота орбиты новой станции уже определены, скоро планы будут озвучены.

Ранее Рогозин говорил, что ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 год. По его словам, он уже в работе. Глава Роскосмоса опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о ее дальнейшей судьбе. Борисов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" говорил, что выйти из МКС РФ может в 2025 году.

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Борисов Юрий
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