Вице-адмирал заявил, что женщины пока не будут служить на кораблях и подлодках ВМФ

Это не связано с уровнем подготовки или с физической невозможностью женщин исполнять служебные обязанности на боевых кораблях, заявил Виктор Соколов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Женщины пока не будут служить в ВМФ России на боевых кораблях и подлодках. Об этом сообщил начальник Военно-морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова вице-адмирал Виктор Соколов в опубликованном в среду интервью газете "Красная звезда", констатировав, что девушки активно интересуются военно-морским образованием.

"Конечно, мы пока не видим военнослужащих-девушек на боевых кораблях и подводных лодках. И это не связано с уровнем их подготовки или с физической невозможностью женщин исполнять служебные обязанности на боевых кораблях. Устоявшиеся традиции Российского флота исторически прививают военным морякам особое отношение к своим матерям, женам, дочерям. Именно поэтому все тяготы корабельной службы всегда ложились на мужские плечи. Но, как знать, может быть, через какое-то время взгляды поменяются", - сказал Соколов.

Он отметил, что конкурс на поступление в военно-морскую академию среди девушек высокий, для их обучения созданы оптимальные условия: организован образовательный процесс, быт, занятия спортом, участие в различных культурных мероприятиях.

"Многие абитуриентки еще с детства мечтали о военной службе на пользу Отечеству. Повзрослев, они осознали, что с присвоением воинского звания получат должность, перспективу, стабильность. В настоящее время в ВУНЦ (военный учебно-научный центр) ВМФ девушки проходят обучение по двум военным специальностям как высшего, так и среднего профессионального образования", - сказал начальник академии. Затем они получают распределение в органы военного управления различного уровня - от стратегического до тактического, а также в береговые части ВМФ, пояснил он.

Как сообщалось, эксперимент по созданию первого женского экипажа патрульного катера на Черноморском флоте завершен, его признали успешным. За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика.