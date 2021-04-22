МБР США устарели для сдерживания РФ и Китая, считают американские военные

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - США не могут продолжать сдерживать Россию и Китай "остатками холодной войны" - межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) Minuteman III, они слишком старые для продления их жизни, заявил во вторник глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард во время слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил.

"Мне нужны системы вооружения, которые в конечном итоге будут работать и действительно доберутся до цели", - сказал он.

Адмирал напомнил, что путем модернизации МБР Minuteman III постоянно продлеваются сроки их годности. Но так продолжаться бесконечно не может, подчеркнул Ричард.

"Это система оружия 70-х годов, которую я должен использовать против угроз уровня 2030 года", - отметил он. По его словам, многие механизмы и детали больше не производятся. "Никто больше не знает, как их делать. Они устарели, компаниям не выгодно прилагать усилия для того, чтобы создать их".

Ричард неоднократно выступал против отсрочки реализации программы Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) по созданию новой МБР для замены устаревшего арсенал ракет Minuteman III.

Министерство обороны США ожидает, что затраты на приобретение новых ракет, разрабатываемых в настоящее время компанией Northrop Grumman, составят более 95 млрд долл.

Ожидается, что администрация Джо Байдена проведет оценку перспектив ядерного арсенала страны в рамках широкомасштабного обзора ядерной политики. Комментарии Ричарда прозвучали в связи с тем, что часть стратегической ядерной триады - межконтинентальные баллистические ракеты вызывает повышенное внимание левых законодателей и сторонников контроля над вооружениями, которые утверждают, что Соединенные Штаты смогут сдерживать своих противников только своими стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками с баллистическими ракетами.

Из-за этих дебатов замена Minuteman III может оказаться отсроченной или полностью отменена, отмечают американские эксперты.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.