Войти
Интерфакс-АВН

МБР США устарели для сдерживания РФ и Китая, считают американские военные

449
0
+1
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - США не могут продолжать сдерживать Россию и Китай "остатками холодной войны" - межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) Minuteman III, они слишком старые для продления их жизни, заявил во вторник глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард во время слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил.

"Мне нужны системы вооружения, которые в конечном итоге будут работать и действительно доберутся до цели", - сказал он.

Адмирал напомнил, что путем модернизации МБР Minuteman III постоянно продлеваются сроки их годности. Но так продолжаться бесконечно не может, подчеркнул Ричард.

"Это система оружия 70-х годов, которую я должен использовать против угроз уровня 2030 года", - отметил он. По его словам, многие механизмы и детали больше не производятся. "Никто больше не знает, как их делать. Они устарели, компаниям не выгодно прилагать усилия для того, чтобы создать их".

Ричард неоднократно выступал против отсрочки реализации программы Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) по созданию новой МБР для замены устаревшего арсенал ракет Minuteman III.

Министерство обороны США ожидает, что затраты на приобретение новых ракет, разрабатываемых в настоящее время компанией Northrop Grumman, составят более 95 млрд долл.

Ожидается, что администрация Джо Байдена проведет оценку перспектив ядерного арсенала страны в рамках широкомасштабного обзора ядерной политики. Комментарии Ричарда прозвучали в связи с тем, что часть стратегической ядерной триады - межконтинентальные баллистические ракеты вызывает повышенное внимание левых законодателей и сторонников контроля над вооружениями, которые утверждают, что Соединенные Штаты смогут сдерживать своих противников только своими стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками с баллистическими ракетами.

Из-за этих дебатов замена Minuteman III может оказаться отсроченной или полностью отменена, отмечают американские эксперты.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
Похожие новости
21.04.2021
"Коснется всех": на что Пентагон потратит новый военный бюджет
21.09.2020
В ВВС США рассказали, чем будут воевать с Россией и Китаем
20.04.2020
В США определились с ценой и сроками разработки МБР нового поколения
20.04.2020
Создание новой баллистической ракеты обойдется США в 85 млрд долларов
02.02.2018
Когти затупились. Зачем Трамп объявил о модернизации ядерного арсенала США
02.10.2013
Авиационный компонент ядерной триады США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 15:50
  • 23
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 22.04 15:40
  • 158
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.04 15:06
  • 126
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 22.04 13:52
  • 2
Взрыв произошел в Израиле во время испытаний на заводе ракетных технологий
  • 22.04 13:19
  • 5
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 22.04 12:13
  • 1
Источник сообщил об обсуждении в NASA отстыковки российского сегмента МКС
  • 22.04 11:35
  • 52
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 22.04 10:40
  • 2
Владимир Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно
  • 22.04 10:37
  • 1
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2
  • 22.04 10:12
  • 1
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
  • 22.04 09:40
  • 1
Военные самолеты России получат крышу над головой
  • 22.04 09:38
  • 1
Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине
  • 22.04 09:28
  • 5
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 22.04 09:07
  • 4
ZALA представила первый российский квадрокоптер, неуязвимый для средств РЭБ
  • 22.04 08:43
  • 6
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"