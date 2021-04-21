Китайский зонд получит три российских научных прибора для исследования кометы и астероида.

Институт космических исследований РАН создаст три научных прибора для новой китайской межпланетной станции ZhengHe, запуск которого намечен на 2024 год. Они будут исследовать заряженные частицы в окрестностях кометы 133P/Эльста — Писарро и околоземного астероида 2016 HO3. По словам разработчиков приборов официальные документы еще не подписаны, однако работы уже ведутся, сообщается на сайте Space.com.

Исследования малых тел Солнечной системы, таких как кометы, астероиды, кентавры или транснептуновые объекты, позволяют понять процессы, шедшие в ранней Солнечной системе, состав протосолнечного диска и роли подобных объектов в доставке на планеты различных химических соединений, в том числе воды и органических молекул. Околоземные астероиды и кометы главного пояса представляют собой потенциальные цели для межпланетных станций, способных выйти на орбиту вокруг тела, получить с его поверхности пробу грунта и доставить ее на Землю, так как обладают стабильными орбитами, которые находятся во внутренней Солнечной системе. В частности, именно с околоземных астероидов Рюгу, Итокава и Бенну были добыты пробы грунта межпланетными станциями OSIRIX-Rex и «Хаябуса-1,2».

В 2018 году Китайская академия наук объявила о начале работ по межпланетной станции ZhengHe, который будет исследовать околоземный астероид 2016 HO3, являющегося квазиспутником Земли, и комету главного пояса 133P/Эльста — Писарро, которая изначально считалась астероидом. Аппарат должен помочь ученым понять происхождение и динамические свойства квазиспутников Земли, определить структуру и состав астероида и кометы, а также проверить идею о том, могли ли тела из Главного пояса астероидов поставлять воду на молодую Землю.

ZhengHe будет оснащен большим количеством научных инструментов, таких как камеры, спектрометры, тепловизор, низкочастотный радар, магнитометр и анализаторы заряженных/нейтральных частиц и пыли. Предполагается, что станция получит до одного килограмма вещества астероида (путем сближения с ним и кратковременного закрепления на поверхности астероида при помощи четырех роботизированных манипуляторов), а также сбросит на ядро кометы взрывное устройство, чтобы обнажить более глубокие слои ядра, а затем высадит на него небольшой спускаемый модуль.

В 2019 году Китай объявил, что рассматривает на конкурсной основе заявки на научные приборы, которые будут установлены на зонд. Олег Вайсберг, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и создатель детекторов частиц для аппаратов серий «Венера» и «Вега», сообщил N + 1, что заявка со стороны России выиграла, и ИКИ РАН должен поставить три научных прибора. ULTIMAN и ULTIWOMAN будут регистрировать ионы и электроны в среде вблизи кометы или астероида, определяя энергию, массу и заряд частиц, причем поле зрения ULTIMAN будет охватывать полусферу, третьим прибором станет небольшой детектор частиц на основе цилиндра Фарадея. Эти приборы позволят исследовать процессы, идущие в коме кометы и ее ионосфере, а также взаимодействие солнечного ветра с астероидом и кометой. Кроме того, данные об плазменной среде кометы позволят понять примерный состав ее ядра.

В беседе с N + 1 Вайсберг отметил, что документы еще не подписаны, но работа идет. Радиационно стойкие электронные компоненты для приборов поставит китайская сторона, а финансирование создания приборов инженерной группой должен обеспечить «Роскосмос».

Ожидается, что запуск ZhengHe состоится не ранее 2024 года, за 2-3 года станция добудет грунт астероида 2016 HO3 и доставит капсулу с ним к Земле, после чего совершит гравитационные маневры у Земли и Марса и отправится к комете 133P/Эльста — Писарро, возле которой проработает около года. Общая продолжительность полета аппарата составит около 8-10 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядит грунт астероида Рюгу, как OSIRIS-REx подкинул огромный валун во время сближения с астероидом Бенну и как выглядел спуск зонда «Розетта» на комету Чурюмова — Герасименко.

Александр Войтюк