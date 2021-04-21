Войти
Industry Hunter

«Калашников» представил три новых беспилотника гражданского назначения

532
0
0
«Калашников» представил три новых беспилотника гражданского назначения
«Калашников» представил три новых беспилотника гражданского назначения.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания ZALA AERO (входит в Группу компаний «Калашников») представила три новых беспилотных летательных аппарата гражданского назначения. Презентация новинок состоялась в среду в Москве в рамках выставки ZALA EXPO.

Первый из представленных образцов - новый беспилотный комплекс ZALA 421-24 квадрокоптерного типа. Аппарат обладает компактной складной конструкцией и способен оставаться незаметным в воздухе благодаря малой акустической и визуальной заметности. Управление аппаратом осуществляется с помощью ручного контроллера и допускает работу из подвижного транспортного средства. Простота эксплуатации беспилотника позволяет использовать комплекс одним человеком.

Вторая новинка - беспилотный комплекс ZALA VTOL. Он совмещает в себе лучшие качества от беспилотника самолетного типа и конвертоплана, а также обладает способностью изменять конфигурацию в зависимости от условий выполняемого задания и предоставляет огромный потенциал для мониторинга и аэрофотосъемки любых труднодоступных мест и площадных объектов.

Вычислительные мощности бортового компьютера на основе искусственного интеллекта, дают возможность обрабатывать данные в Full HD и передавать HD видео и фото по зашифрованным каналам связи на наземную станцию управления, обеспечивая результативность мониторинга еще до посадки воздушного судна.

Беспилотник прост в эксплуатации, имеет легкий вес, может находиться в воздухе до 4 часов в самолетной конфигурации. Его основным преимуществом является отсутствие необходимости использования специально оборудованной площадки для запуска, полная совместимость с новыми целевыми нагрузками, наземными средствами управления, программными и аппаратными решениями модельного ряда ZALA, а также допускает установку дополнительного геодезического оборудования.

Третьим новым изделием стал уникальный беспилотный летательный комплекс ZALA 421-16E5G безаэродромного базирования, оснащенный последовательной гибридной силовой установкой, которая обеспечивает гарантированное время полета более 12 часов. Беспилотный комплекс предназначен для совершения полетов на дальние расстояния и способен обеспечивать авиационный мониторинг на удалении 100+ километров.

ZALA 421-16E5G оснащен совмещенной целевой нагрузкой с HD тепловизором и 60-кратной FullHD видеокамерой. Видеопоток транслируется в HD формате, что позволяет оператору наземной станции рассмотреть потоковое изображение в мельчайших деталях. Опционально беспилотник может быть оснащен модулем лазерного сканирования, комплектом фотоаппаратов для аэрофотосъемки или иной аппаратурой, которая требует питание на борту.

Силовая установка оснащена буферной аккумуляторной батареей, которая обеспечивает работу аппарата в «электрическом» режиме в течении часа. Полная перезарядка буферной аккумуляторной батареи в воздухе составит 2 часа.

Кроме того, помимо новых изделий, в рамках мероприятия была представлена линейка беспилотников, уже выпускаемых серийно, а также мобильные пункты управления БПЛА и новое программное обеспечение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ZALA 421-16
ZALA-421
Компании
Беспилотные системы
Проекты
AI
БПЛА
ИТ
Похожие новости
19.04.2021
Конструктор заявил о копировании Израилем российских беспилотных технологий
16.04.2021
Новейший российский беспилотник с гибридным двигателем получил искусственный интеллект
28.02.2019
Глава "Калашникова": концерну есть что предложить для нацпроектов
06.12.2018
ZALA AERO совершила 50-тысячный полет в этом году
23.12.2015
Технологии «Звездных войн»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"