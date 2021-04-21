«Калашников» представил три новых беспилотника гражданского назначения.

Компания ZALA AERO (входит в Группу компаний «Калашников») представила три новых беспилотных летательных аппарата гражданского назначения. Презентация новинок состоялась в среду в Москве в рамках выставки ZALA EXPO.

Первый из представленных образцов - новый беспилотный комплекс ZALA 421-24 квадрокоптерного типа. Аппарат обладает компактной складной конструкцией и способен оставаться незаметным в воздухе благодаря малой акустической и визуальной заметности. Управление аппаратом осуществляется с помощью ручного контроллера и допускает работу из подвижного транспортного средства. Простота эксплуатации беспилотника позволяет использовать комплекс одним человеком.

Вторая новинка - беспилотный комплекс ZALA VTOL. Он совмещает в себе лучшие качества от беспилотника самолетного типа и конвертоплана, а также обладает способностью изменять конфигурацию в зависимости от условий выполняемого задания и предоставляет огромный потенциал для мониторинга и аэрофотосъемки любых труднодоступных мест и площадных объектов.

Вычислительные мощности бортового компьютера на основе искусственного интеллекта, дают возможность обрабатывать данные в Full HD и передавать HD видео и фото по зашифрованным каналам связи на наземную станцию управления, обеспечивая результативность мониторинга еще до посадки воздушного судна.

Беспилотник прост в эксплуатации, имеет легкий вес, может находиться в воздухе до 4 часов в самолетной конфигурации. Его основным преимуществом является отсутствие необходимости использования специально оборудованной площадки для запуска, полная совместимость с новыми целевыми нагрузками, наземными средствами управления, программными и аппаратными решениями модельного ряда ZALA, а также допускает установку дополнительного геодезического оборудования.

Третьим новым изделием стал уникальный беспилотный летательный комплекс ZALA 421-16E5G безаэродромного базирования, оснащенный последовательной гибридной силовой установкой, которая обеспечивает гарантированное время полета более 12 часов. Беспилотный комплекс предназначен для совершения полетов на дальние расстояния и способен обеспечивать авиационный мониторинг на удалении 100+ километров.

ZALA 421-16E5G оснащен совмещенной целевой нагрузкой с HD тепловизором и 60-кратной FullHD видеокамерой. Видеопоток транслируется в HD формате, что позволяет оператору наземной станции рассмотреть потоковое изображение в мельчайших деталях. Опционально беспилотник может быть оснащен модулем лазерного сканирования, комплектом фотоаппаратов для аэрофотосъемки или иной аппаратурой, которая требует питание на борту.

Силовая установка оснащена буферной аккумуляторной батареей, которая обеспечивает работу аппарата в «электрическом» режиме в течении часа. Полная перезарядка буферной аккумуляторной батареи в воздухе составит 2 часа.

Кроме того, помимо новых изделий, в рамках мероприятия была представлена линейка беспилотников, уже выпускаемых серийно, а также мобильные пункты управления БПЛА и новое программное обеспечение.