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Деловая газета "Взгляд"

Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент Владимир Путин поручил правительству страны разработать и утвердить новую государственную программу научно-технологического развития России, предусматривающую финансирование всех научных исследований и разработок гражданского назначения.

"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку новой государственной программы в области научно-технологического развития Российской Федерации и утвердить ее", – передает РИА "Новости" текст поручения.

Президент отметил, что в программе должны быть заложены "механизмы финансирования важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ и комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла". Также правительству необходимо отразить в документе меры, направленные на использование отечественных научных и научно-технических результатов для выпуска новой высокотехнологичной продукции на территории России и модернизации экономики. Кроме того, программа должна содержать механизмы привлечения частных инвестиций или средств организаций с государственным участием для реализации научных, научно-технических проектов на базе ведущих научных и образовательных учреждений высшего образования. Путин также поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие определение понятие "научная (научно-техническая) экспертиза" и установление критериев и механизмов ее проведения.

Ранее президент подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию.

В марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России.


Абдулла Шакиров

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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