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Российская газета

В ОДКБ хотят создать медицинский спецназ

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Источник изображения: пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ

Во вторник, 20 апреля, руководители медицинских служб государств-членов ОДКБ определили порядок противоэпидемических мероприятий по прибытию, участию и убытию контингентов на совместных учениях. В ходе рабочей встречи под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова были обсуждены также вопросы общего совершенствования медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ.

С докладом по теме медицинского обеспечения совместных учений Коллективных сил ОДКБ, проводимых в 2021 году, выступил начальник Управления медицинской службы Министерства обороны Республики Таджикистан полковник медицинской службы Умар Исломзада.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации. Были рассмотрены и вопросы медицинского спецназа.

"Начальник медслужбы Объединенного штаба ОДКБ Иван Пчельников выступил с докладом по вопросам формирования сводного медицинского отряда специального назначения в составе Миротворческих сил ОДКБ. Он отметил, что этот специальный медицинский отряд может быть эффективно использован как лечебно-эвакуационное подразделение, предназначенное для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим при различных ЧС, а также раненым и больным в ходе выполнения задач Коллективными миротворческими силами ОДКБ". - сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.


Тимофей Борисов

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Таджикистан
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Военные учения
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