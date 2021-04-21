НАТО поддерживает дестабилизацию ситуации на Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе, США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.

«Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря», - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ.

По его оценке, «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной. Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России».