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Известия.ru

NASA продолжит сотрудничество с РФ по обеспечению безопасности МКС

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Marc Rasmus/imagebroker

NASA продолжит тесное взаимодействие с РФ по обеспечению безопасности МКС, сообщила представитель космического агентства Стефани Ширхольц 20 апреля.

При этом она не стала комментировать планы России отказаться от МКС после 2025 года, однако указала, что NASA готово продолжать тесное сотрудничество с «Роскосмосом» по обеспечению безопасной работы станции.

«Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере до 2024 года, то же самое сделали NASA, японское, европейское и канадское космические ведомства», — сказала Ширхольц агентству «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о планах России по строительству собственной орбитальной станции и приглашении зарубежных партнеров в проект, представитель НАСА порекомендовала обратиться в «Роскосмос».

Вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил 19 апреля о необходимости предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года. По его словам, ухудшение состояния станции может привести к катастрофе. Россия способна самостоятельно профинансировать проект новой орбитальной станции, уверен он. При этом страна готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров. Борисов отметил, что новая российская станция станет перевалочным пунктом для полетов к Луне.


МКС была выведена на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году.

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