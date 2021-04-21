Стратегические бомбардировщики Ту-160 пролетели над Балтикой

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь" выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Как сообщили в Минобороны РФ, на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.

В военном ведомстве отметили, что прикрытие Ту-160 обеспечивали экипажи самолетов Су-35С воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота. Продолжительность полета "стратегов" составила восемь часов.

В Министерстве обороны также подчеркнули, что российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в ведомстве.

Александр Степанов