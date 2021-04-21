Шойгу обвинил Киев в стремлении дестабилизировать ситуацию в Донбассе

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе, США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.

"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии министерства обороны РФ.

По его оценке, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной". "Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России", - заявил министр обороны РФ.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Как заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия призывает не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают.