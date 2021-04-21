Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря

Два российских стратегических ракетоносца — «Белые лебеди» — ТУ-160 дальней авиации совершили плановый пролет над нейтральными водами Балтийского моря, тогда как ФРГ, Дания и Финляндия поднимали в воздух истребители на их сопровождение. Об этом сообщили во вторник, 20 апреля, в Минобороны России.

«Полет сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота... На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии», — сообщили в ведомстве.

При этом уточнялось, что длительность полета составила восемь часов. В министерстве также отметили, что экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в марте стало известно, что два Ту-160 выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Отмечалось, что истребительное сопровождение им обеспечили экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Военно-морского флота РФ.

В январе два Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. При этом продолжительность полета составила около 14 часов.