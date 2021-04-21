Российские Ту-160 совершили плановый полет над Балтийским морем

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Германия, Дания и Финляндия поднимали в воздух истребители на сопровождение двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, сообщает Минобороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации (самолет получил среди летчиков прозвище "Белый лебедь") выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

"Полет сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота... На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет длился порядка восьми часов.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.