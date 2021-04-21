Войти
Известия.ru

Шойгу сообщил об окончании в 2021 году испытаний ракеты «Циркон»

406
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируются завершить в 2021 году. Соответствующие данные следуют из пресс-релиза ведомства, который находится в распоряжении у «Известий» во вторник, 20 апреля.

«В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны», — говорится в документе.

При этом Шойгу подчеркнул, что на Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники. К ним относятся 13 кораблей и судов, а также четыре атомные подводные лодки: «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов».

Шойгу упомянул и принятые на вооружение в 2020 году новейшие боевые корабли: атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов». Он сообщил, что они успешно совершили первые дальние походы, а также выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана.

Министр отметил, что в настоящий момент Северный флот, по его словам, способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность России в Арктике. Он уточнил, что общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу 2021 года их численность увеличится до 99,2%.

Ранее, 25 марта, стало известно об успешном завершении летно-конструкторских испытаний «Циркона» с надводного носителя. Уточнялось, что государственные испытания ракеты начнутся в начале лета. Летно-конструкторские испытания были проведены с использованием фрегата «Адмирал Горшков».


Также в марте стартовала комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021», которая прошла в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. В ней приняло участие более 600 военнослужащих и исследователей, а также около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

«Циркон» или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Она универсальная и предназначена как для надводного, так и для подводного старта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Князь Владимир
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
22350
Арктика
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
18.01.2021
Важнейшие успехи российского ОПК в 2020 году
02.03.2020
США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"