Шойгу сообщил об окончании в 2021 году испытаний ракеты «Циркон»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируются завершить в 2021 году. Соответствующие данные следуют из пресс-релиза ведомства, который находится в распоряжении у «Известий» во вторник, 20 апреля.

«В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны», — говорится в документе.

При этом Шойгу подчеркнул, что на Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники. К ним относятся 13 кораблей и судов, а также четыре атомные подводные лодки: «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов».

Шойгу упомянул и принятые на вооружение в 2020 году новейшие боевые корабли: атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов». Он сообщил, что они успешно совершили первые дальние походы, а также выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана.

Министр отметил, что в настоящий момент Северный флот, по его словам, способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность России в Арктике. Он уточнил, что общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу 2021 года их численность увеличится до 99,2%.

Ранее, 25 марта, стало известно об успешном завершении летно-конструкторских испытаний «Циркона» с надводного носителя. Уточнялось, что государственные испытания ракеты начнутся в начале лета. Летно-конструкторские испытания были проведены с использованием фрегата «Адмирал Горшков».

Также в марте стартовала комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021», которая прошла в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. В ней приняло участие более 600 военнослужащих и исследователей, а также около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

«Циркон» или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Она универсальная и предназначена как для надводного, так и для подводного старта.