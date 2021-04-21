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Известия.ru

РФ построила в Арктике первую взлетно-посадочную полосу под все самолеты

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Министерство обороны России построило на арктическом острове Земля Александры в Архангельской области взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов. Об этом сообщил 20 апреля министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Длина полосы 3,5 км, строительство завершили в 2020 году. Как отметил глава Минобороны, до этого полосы подобной длины в российской Арктике не строились.

Шойгу добавил, что на построенной ВВП смогут садиться, в том числе самолеты стратегической авиации. Также завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Параллельно в интересах Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в якутском поселке Тикси.

«Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана», — рассказал министр.

Он высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории Военно-морского флота России три атомных подлодки одновременно всплыли в ограниченном районе радиусом 300 м, пробив лед.

В ходе комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, личный состав флота продемонстрировал высокий профессионализм, подчеркнул Шойгу.

18 апреля Минобороны России признало годными для боевой службы в Арктике новые истребители-бомбардировщики Су-34. Истребители приняли участие в учениях за полярным кругом. Они несколько недель успешно выполняли поставленные учебно-боевые задачи в сложнейших арктических условиях.

В конце марта одновременно три российские атомные подлодки поднялись на поверхность в Арктике и проломили полутораметровый лед в ходе военных учений «Умка-2021». Всплытие в ограниченном районе радиусом 300 м было произведено впервые в истории российского ВМФ.

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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2020-й год
Арктика
Военные учения
СФ
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