Члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации совершили рабочую поездку в Арктику и посетили российскую военную базу "Северный Клевер" на острове Котельный. В составе делегации присутствовал директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Подробный фотоотчет доступен в материале газеты "Московский комсомолец" по ссылке Общественный совет при Минобороны навестил военных в Арктике: снежные кадры, видеорепортаж телеканала "Звезда" - по ссылке "Северный Клевер": военная база на острове Котельный открылась с новой стороны для делегации Минобороны РФ.

Общественный совет при Министерстве обороны России посетил военную базу в Арктике (с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

(с) Московский комсомолец

Директор ЦАСТ Руслан Пухов (с) Московский комсомолец