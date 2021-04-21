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ТАСС

Шойгу объяснил наращивание сил ЮВО действиями НАТО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам министра обороны, боевые возможности войск наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в странах Ближневосточного региона и Закавказья

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии министерства обороны РФ.

В частности, по словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии". "Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%", - сказал Шойгу.

Он отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий. По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

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