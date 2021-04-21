Star (Турция): на что нацелены США через Украину?

Настаивая на членстве Украины в НАТО, Зеленский пытается избежать войны с Россией, считает автор. Вероятно, украинский лидер понимает, что Украина нужна США для достижения более крупной цели, и даже если его страна развалится на части, американцы будут просто хладнокровно наблюдать. Каков план Вашингтона?

Если обратить внимание на то, что говорится, территориальная целостность Украины - главная забота США. Но глядя на действия, возникает иная картина. Вопрос о том, кто и как относится к членству Украины в НАТО, также раскрывает истинные намерения.

Конечно, Россия не хочет, чтобы вокруг нее было кольцо НАТО. Россия открыто заявляет об этом и говорит, что никогда не примет этого. С другой стороны, Украина - независимое государство, и она справедливо реагирует на неприятие своих решений Россией!

Однако при взгляде на проблему с несколько более широкой точки зрения было бы полезно задать следующий вопрос: "Хотят ли страны - члены НАТО, особенно Германия и Франция как основные силы Европы, членства Украины в НАТО?"

Настойчивые заявления Зеленского о "членстве в НАТО" в нынешней ситуации можно рассматривать как разумную тактику избегания войны. Вы спросите, почему? США упорно хотят, чтобы между Украиной и Россией была атмосфера локальной войны. А когда вспыхнет эта война, воюющей стороной, по их мнению, должна быть сама Украина. Украина не хочет ошибиться в случае такого развития событий. Правильно! Такая же ситуация произошла с Грузией, и результат налицо. Зеленский старается не повторить ошибку Саакашвили.

ЕС настойчиво не хочет войны у своих границ. Германия не одобряет членство Украины в НАТО, особенно Украины, находящейся в состоянии войны. Германия говорит "да" всем видам поддержки, но считает, что "пока мы не можем потянуть воюющую с Россией страну в своем составе".

Усилия по созданию напряженности в отношениях Германии с Россией продолжаются давно и не являются новой стратегией Америки. Меркель долгое время удавалось уберечься от этого, оставаясь на расстоянии. Понятно, что, если другая какая-нибудь страна включится или косвенно вмешается в российско-украинский кризис, события примут иную форму.

Германия не намерена вновь становиться стороной или инициатором очередной мировой войны. Великобритания, видя это, подает новость через средства массовой информации. Газета "Таймс" (Times) сообщает, что "британские корабли в мае отправятся в Черное море в знак поддержки Украины". Любопытно? Я так не думаю!

Хотя официально не объявляется, будет ли Великобритания делать это или нет, новости, передаваемые посредством СМИ, должны иметь смысл сами по себе.

Великобритания хочет, чтобы Россия была занята региональными проблемами. Лондон против альянса Россия - Китай. А у США по-прежнему сильна тяга к торгу. Вопреки заявлениям Байдена также присутствует расчет на то, что в один прекрасный день за столом переговоров с помощью "торга по Украине" могут возникнуть варианты "объединения в антикитайский альянс".

США осознают, что с утраченным имиджем они не в состоянии затеять крупные проекты в одиночку. Выход из Афганистана в определенной мере связан с этой ситуацией. С другой стороны, очевидно, что новым фокусом внимания будет Тихоокеанский регион. Уже сейчас мы можем видеть, что вместо распыления своих сил во все стороны США будут продолжать опосредованные войны по всему миру, однако основное внимание будет уделяться Китаю.

Мы также видим, что оценки американских стратегов, особенно тезис Бжезинского "если Америка хочет оставаться единственной державой, она должна обеспечить крах России, а для этого у России нужно отобрать Украину" спустя годы подкрепляются действиями.

Да, похоже, США не смогут без труда сделать все, что захотят. Потому что даже в ЕС речь уже не идет о ситуации, при которой каждое их желание тут же может воплотиться в конкретные действия. США смогли обрести серьезное влияние лишь над небольшими государствами в Европе, однако это само по себе не может определить выработку планов действий основных двигательных государств!

Сейчас Украина - важное оружие для США, которое они будут использовать. В ответ на распад Украины на две части они и звука не издадут. Как не издали в отношении Грузии. Когда США однажды будут договариваться с Россией, одним из орудий, которые они применят за столом переговоров, будет украинский козырь. Пока же США, окружая Россию, рассчитывают использовать Украину для достижения своей более крупной цели. Но что в этой ситуации выиграет Украина? Зеленский, говоря в Турции "будьте посредниками", на самом деле подтвердил, что он не хочет воевать. А в ответ на настаивание Америки дает сигнал: "Мы будем воевать, только если вы возьмете нас в НАТО". При этом в НАТО пока никто не горит желанием делать это. Как Украина выйдет из ситуации, не отдав себя на съедение в этой большой безжалостной игре, просто жизненно важно!

Севиль Нуриева-Исмаилова (Sevil Nuriyeva İsmayılov)