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РИА Новости

Шойгу заявил о напряженности у российских границ

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Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Страны НАТО пытаются нарастить военное присутствие у южных и западных границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря", — сказал глава ведомства на заседании его коллегии.

По его словам, нестабильно также в Закавказье и странах Ближневосточного региона: из-за действий альянса российская армия вынуждена наращивать боевые возможности войск Южного военного округа.

"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", — добавил Шойгу.

В то же время западные политики расценивают активность России как "агрессивные действия". Так, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о "самом массивном развертывании" сил — военнослужащих, техники — у границы с Украиной. По его оценке, там находятся около 150 тысяч человек. Откуда эти данные, дипломат не уточнил.

В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может как угодно перемещать войска в пределах своей территории.

Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

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