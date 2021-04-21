Шойгу объяснил усиление войск на юге России

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны РФ.
В частности, по словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии".
Он отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий.
"Наряду с развитием военной инфраструктуры, продолжается обеспечение военнослужащих жильём. В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырёх жилых домов на 528 квартир в Махачкале", - сказал министр.
По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.