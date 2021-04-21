Шойгу объяснил усиление войск на юге России

Военнослужащие соединения специального назначения во время отработки десантирования из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор".

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны РФ.

В частности, по словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии".

"Одновременно с этим ведётся непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трёх тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", - сказал Шойгу.

Он отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий.

"Наряду с развитием военной инфраструктуры, продолжается обеспечение военнослужащих жильём. В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырёх жилых домов на 528 квартир в Махачкале", - сказал министр.

По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.