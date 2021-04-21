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РИА Новости

Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Тематический поезд проследует по России в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции, которая стартует в Москве 25 апреля и затронет более 50 городов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с решением президента министерство обороны проведёт масштабную агитационно-пропагандистскую акцию "Мы - армия страны. Мы -армия народа", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, 25 апреля "с Киевского вокзала отправится тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии".

Железнодорожный состав проследует от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе.

"На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование", - добавил министр.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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2 комментария
№1
Удалено / Спам
№2
21.04.2021 09:56
Тематический поезд? Интересно, на кого же эта агитационно-пропагандистская акция рассчитана?
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