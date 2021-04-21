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Российская газета

Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в Черном море

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Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной из-за попыток ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.

Выступая на коллегии военного ведомства, Шойгу подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе. В свою очередь США и НАТО продолжают провокации в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

Кроме того, по словам министра, нестабильное положение наблюдается в ряде стран Ближнего востока и Закавказья. "Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в 2020 году ЮВО было проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии.

Кроме того, в округе идет непрерывное переоснащение на современное оружие и технику. Так, по словам Шойгу, в прошлом году войска получили более 3200 единиц современного вооружения и военной техники. Доля современного вооружения в частях и соединениях составила 70 процентов.


Александр Степанов

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2020-й год
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