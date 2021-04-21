Шойгу назвал сроки завершения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году.

"Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны", — сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии военного ведомства.

Помимо этого, сообщил он, на Северном флоте проведут испытания 79 образцов военной техники.

"Среди них — 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: это "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", — сказал министр.

Также он добавил, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли — атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" — успешно совершили первые дальние походы.

Ранее генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов заявил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия, которое станет развитием технологий, использованных при создании "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала".

В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.