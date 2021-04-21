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РИА Новости

Северный флот в 2021 году получит почти 250 единиц вооружения

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Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут" в Печенгском районе Мурманской области
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут" в Печенгском районе Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Северный флот в 2021-м получит почти 250 единиц современного вооружения, до конца года его доля на флоте достигнет 62,3%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Говоря о Северном флоте, подчеркну, что сегодня он способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике. Общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу года их численность возрастёт до 99,2%", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства.

По его словам, продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия.

"В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3%", - пояснил Шойгу.

Он отметил, что ход выполнения планов деятельности Северного флота будет рассмотрен на нынешнем заседании коллегии в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

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