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ТАСС

Рогозин заявил, что Россия может выйти из проекта МКС постепенно

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA via AP

Генеральный директор Роскосмоса уточнил, что речь о затоплении станции в 2025 году не идет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Речь о затоплении МКС в 2025 году не идет. Речь идет о возможности нашего постепенного выхода из этого проекта и создании новой национальной орбитальной служебной станции", - написал Рогозин на своей странице в Facebook в ответ на комментарий пользователя соцсети.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 год. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что выйти из МКС РФ может в 2025 году.

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Роскосмос
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Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
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