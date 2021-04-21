Шойгу заявил, что Россия продолжит развивать военную инфраструктуру в Арктике

Министр обороны отметил, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Развитие российской военной инфраструктуры в Арктике и на побережье Северного Ледовитого океана будет продолжено, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства во вторник.

"Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана", - сказал Шойгу. Он также добавил, что завершается строительство аэродрома "Темп" на архипелаге Новосибирские острова.

"В интересах Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в поселке Тикси Республики Саха (Якутия)", - сообщил министр, напомнив, что в прошлом году на аэродроме "Нагурская", расположенном на острове Земля Александры, завершено строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 500 м, что позволяет принимать все типы летательных аппаратов.

Кроме того, Шойгу высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории ВМФ было осуществлено всплытие во льдах трех атомных подводных лодок в ограниченном районе. По его оценке, в ходе мероприятия личный состав флота продемонстрировал высокий профессионализм.

"В экспедиции было задействовано более шестисот военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для ее обеспечения осуществлено 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что на Северном флоте традиционно большое внимание уделяется научной и исследовательской работе. "Совместно с Русским географическим обществом в конце прошлого года обследованы объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути. В результате найдено более 120 экспонатов, имеющих историческое значение. Все они будут переданы в ведущие музеи России. В этом году эту работу продолжим", - сказал министр обороны.