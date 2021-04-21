155-мм САУ NORA B-52 M21 компании Yugoimport-SDSR примет участие в тендере СВ США

ЦАМТО, 20 апреля. Колесная 155-мм самоходная артиллерийская установка NORA B-52 M21 сербской компании Yugoimport-SDSR примет участие в тендере Сухопутных войск США по закупке орудий данного типа.

Как сообщает Shephard, недавно сербский производитель Yugoimport-SDSR в сотрудничестве с американской компанией Global Ordnance завершили испытания на точность стрельбы перед отправкой в США для оценки с другими претендентами, которая будет проходить на полигоне Юма (шт.Аризона).

СВ США объявили о планах по закупке мобильных дальнобойных гаубиц на колесном шасси в 2018 году. "Запрос о предложениях" с целью проведения оценки самоходных гаубиц на соответствие перспективным требованиям был выпущен 30 июля 2020 года.

На текущий момент известно, что в полевых испытаниях также примут участие израильская САУ ATMOS Iron Sabre компании Elbit Systems of America, шведская "Арчер" компании BAE Systems Bofors и французская "Цезарь" компании Nexter.

Интерес к конкурсу в конце 2020 года также проявили (участие не подтверждено) южнокорейская Hanwha с K-9 "Тандер", японская Mitsubishi с "Тип-19", южноафриканская Denel с G6 "Рино" и словацкая ZTS-Dubnica с "Дана".

NORA B-52 M21, подготовленная к испытаниям в США, прошла модернизацию шасси (оригинальное шасси КамАЗ заменено на MAN с бронированной кабиной), а также получила полностью автоматизированный механизм заряжания, обеспечивающий совместимость с боеприпасами, применяемыми СВ США.