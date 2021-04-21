Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха выросла на 21%

ЦАМТО, 20 апреля. Радиоэлектронный комплекс Госкорпорации Ростех по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года – до 223 млрд. рублей.

Доля гражданской продукции выросла до 27% и составила 60,3 млрд. рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году. Основной рост произошел за счет реализации комплексных проектов, а также вывода на рынок новых продуктов и решений.

Итоговые показатели отражают финансовые результаты концерна "Автоматика", Национального центра информатизации и холдинга "Росэлектроника", включая концерны "Вега", "Созвездие", а также АО "Системы управления". В 2020 году эти структуры реализовали ряд масштабных проектов. В числе крупнейших – развитие Единой государственной системы здравоохранения и Региональной медицинской информационной системы, подключение к IT-инфраструктуре социальных объектов, модернизация региональных аэродромов, прокладка магистральных волоконно-оптических линий связи, проектирование и модернизация пунктов пропуска через государственную границу РФ.

"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов. С развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях. Исходя из этого, импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является для нас первостепенной задачей", – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Наибольший объем в структуре продуктовых продаж радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году сформировали системы хранения данных "Купол", автоматизированные рабочие места, оборудование для маркировки товаров, фискальные накопители, медицинская техника, телеком-оборудование, криптобиокабины для МФЦ и системы видео-конференц-связи. Кроме того, в минувшем году на предприятиях кластера было запущено серийное производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии и устройств защиты от пожара при неисправностях электропроводки.

"Для обеспечения технологической независимости страны наши предприятия производят современное отечественное оборудование, которое по цене и техническим характеристикам может успешно конкурировать с мировыми аналогами. Важно продолжать курс, проводимый государством, в части создания преференций для российских производителей. Это позволит создать гарантированный рынок, даст возможность отечественным предприятиям расширять производство, выпускать новые продукты и создавать новые технологии", – отметил генеральный директор холдинга "Росэлектроника" Сергей Сахненко.

В 2020 году для повышения операционной эффективности и кооперации предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха на базе Объединенной приборостроительной корпорации был создан национальный вендор по электронике, который работает под брендом "Росэлектроника". В новую структуру вошли крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – "Созвездие", "Вега", "Росэлектроника", "Автоматика", "Системы управления", а также Национальный центр информатизации (НЦИ), который является интегратором комплексных ИТ-решений Ростеха.

Объединение активов позволит реализовывать единую научно-техническую политику, управлять инновациями и инвестициями, а также создаст единую экосистему – от научных разработок до серийного производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".